Aci Salerno. Volanti d’Argento e d’Oro, Pionieri della Guida: tutti i premiati Successo della manifestazione alla presenza delle massime autorità

Una serata di passione, per la guida e per lo sport automobilistico, quella andata in scena alla Sala “Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, organizzata dall’Automobile Club Salerno per la consegna dei Volanti d’Argento, d’Oro, dei riconoscimenti ai Pionieri della guida e a tanti piloti, testimoni di un’eccellenza sportiva che da cento anni caratterizza tutto il salernitano.

Un evento che ha catalizzato l’attenzione del mondo sportivo, come dei tanti che utilizzano l’auto per lavoro o per turismo.

Alla serata, accolti dal presidente dell’Aci Salerno Vincenzo Demasi e dal direttore Giovanni Caturano, sono intervenuti, tra gli altri, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Filippo Melchiorre, il Rappresentante del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Generale Luigi Carbone, il Comandante della Polizia Municipale di Salerno Colonnello Rosario Battipaglia. Ed ancora la Presidente dell’Automobile Club Benevento Rosalia La Motta con il Direttore Attilio Iannuzzo, il Dirigente del Pra di Salerno Michele Sabbatino, il Vice Presidente ACI Salerno Gianfranco Sacco e il Consigliere Vincenzo Cerrato e tantissimi soci che la pur grande sala Bottiglieri non è riuscita a contenere. Tra i presenti anche la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto, entrambe figlie di piloti storici della provincia di Salerno.

Il Prefetto di Salerno Esposito, nel suo interessante intervento, ha sottolineato, da salernitano, come è cambiato l’utilizzo dell’auto in questi decenni in tutta la provincia, la sua evoluzione, l’importanza per la mobilità giornaliera e per il turismo che questo mezzo di trasporto ha rappresentato anche come progresso nella libertà di movimento ma che oggi deve essere utilizzato con maggiore consapevolezza per ridurre il fenomeno dell’incidentalità stradale. Il Prefetto Esposito si è complimentato per la realtà associativa che rappresenta l’ACI Salerno che conta più di 25mila soci, e ha lodato l’impegno dell’Automobile Club Salerno per la formazione, per le nuove generazioni ma anche per le persone più avanti con l’età, sui temi della sicurezza stradale, con le tante iniziative che organizza e alle quali collabora.

"Una bellissima serata che intende evidenziare il valore dell’esperienza nella conduzione di auto, ma anche l’occasione per ringraziare chi ha reso onore allo sport automobilistico che nella provincia di Salerno ha una grandissima tradizione - ha affermato il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi -. Grandissima attenzione continuiamo a riservarla alla sicurezza stradale e chi ha guidato un’auto per 40, 50 e 60 anni può essere un valido sostegno di esperienza anche per i giovani. Continuerà il nostro costante impegno nelle scuole perché la sicurezza è da sempre uno dei nostri obiettivi principali assieme a quello dello sport automobilistico".

Il Presidente Demasi ha voluto annunciare ufficialmente in anteprima le iniziative che l’Aci Salerno sta progettando per celebrare, l’anno prossimo, i 100 anni dalla fondazione dell’Automobile Club Salerno, a cominciare da una rievocazione del “Gran Premio Città di Salerno – Circuito di Salerno”, un grande evento sportivo per tutta la provincia, che oltre allo sport rappresenterà un’occasione di promozione turistica e di valorizzazione del patrimonio storico automobilistico» e per il quale l’Assessore Paolo De Roberto e il Comandante Rosario Battipaglia hanno subito confermato tutto il proprio sostegno. Un impegno costante, quello del Presidente Demasi, per rafforzare sempre più il ruolo istituzionale dell’Automobile Club Salerno sul territorio e incrementare i servizi ai cittadini e agli automobilisti.

Il Direttore dell’ Aci Salerno, Giovanni Caturano si è soffermato sul notevole impegno che l’Automobile Club Salerno sta portando avanti a Salerno e in provincia nel campo della educazione e sicurezza stradale, dello sport automobilistico, del motorismo storico, dei servizi ai Soci e agli automobilisti. Con orgoglio, a nome anche del Presidente Demasi e dell’intero Consiglio Direttivo, ha presentato i numeri di un successo che ha portato l’Automobile Club Salerno a superare, per la prima volta nella sua storia quasi centenaria, i 25.000 soci con un incremento di oltre il 50% negli ultimi cinque anni, e che oggi può vantare una rete di 35 Delegazioni, 13 Agenzie Sara Assicurazioni, 11 Centri di Soccorso Stradale Aci Global, 8 Aci Point, 3 Autoscuole del Network Aci Ready2go, 2 Club affiliati Aci Storico, oltre 80 Ufficiali di Gara Aci Sport tra i quali numerosi sono i rappresentanti nei massimi organi sportivi della Federazione. Il Direttore Caturano ha anche lanciato un appello ai tanti salernitani che hanno voglia di condividere con Aci Salerno le loro esperienze, le foto, i filmati e i ricordi di 100 anni di storia della mobilità e dello sport di Salerno e Provincia, per raccontare tutti insieme, l’anno prossimo, la storia dell’automobilismo salernitano. L’impegno per la sicurezza stradale – ha confermato il Direttore Caturano - continuerà ad essere prioritario per l’Aci Salerno, come quello per promuovere un uso consapevole dell’auto, unitamente alle manifestazioni sportive e con le auto d’epoca che rappresentano anche l’occasione per promuovere le splendide località salernitane, specie quelle più nascoste e meno conosciute".

Il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo ha particolarmente apprezzato l’impegno dell’Automobile Club Salerno sul territorio e si è reso disponibile da un lato a collaborare con le tante iniziative portate avanti dall’Aci e dall’altro a coinvolgere sempre più l’ente nei nuovi progetti della Provincia in tutti gli ambiti della mobilità.

Successivamente si è passati alla consegna ai soci dell’Automobile Club Salerno che hanno maturato almeno 40 anni di patente di guida sono stati consegnati il "Volante d’Argento" e a chi ne ha almeno 50 anni il "Volante d’Oro", mentre a chi ha 60 anni di patente è stato consegnato il premio "Pioniere della guida".

Sono stati premiati anche i piloti salernitani che hanno onorato lo sport automobilistico.

TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA

Volante d’Argento consegnato a:

FILOMENA ANTONUCCI, ROSA CAMERA, VINCENZO CERRATO, EMILIA FERRAIOLI, CARMELA FERRIGNO, LUIGI FREDA, GIANPAOLO GENOVESE, GIOVANNI LOFFREDO, GIANLUCA MANDANA, FAUSTO PANASCI, CINZIA PERROTTI CONSOLATO PIROLO, ANTONIO RICCIO, SALVATORE RICCIO, ANDREA RIZZO, ROBERTO SENATORE,

Volante d’Oro consegnato a:

RENATO BUONOCORE, RENATO CAMPIGLIA, SIMONE CAPUANO, SALVATORE CARFAGNA, GIOVANNI CASTELLANA, MARIO COLICCHIO, ARMANDO CUTOLO, GIANFRANCO D’ALESSANDRO, CHIARA DONADIO, VINCENZINO GUZZO, MARIO INVERSO, GIUSEPPE JENTILE, MARCO LO SCHIAVO, PASQUALE LUCIBELLO, DIODORO MAFFIA, ROBERTO NAPOLI, ANTONIO PADIGLIONE, ANIELLO PALUMBO, FERDINANDO PARISI, MATTEO ROMANO, LUDOVICO RUBINO, GIUSEPPE SCORZELLI, MARIA SICA, PASQUALE ULTIMO, VIENNA URCIUOLI

Pioniere della guida consegnato a:

VINCENZO BARBATO, MARIA ELISA CAPONE, ISIDORO CARPENTIERI, DIODORO MAFFIA, FERDINANDO MATTAROCCI, FORTUNATO NADDEO, PIERLUIGI SARTORI, GIUSEPPE SORA’, ELIO TURCO.

Riconoscimenti alla memoria ai Piloti salernitani:

FRANCESCO DE ROBERTO, PIETRO FIORDELISI, RAFFAELE FIORDELISI, GIULIO FRANCESE, CARLO LOFFREDO, ANGELO MARINO, GIACOMO RESCIGNO, VINCENZO VARESE.

Riconoscimenti ai Piloti salernitani

MASSIMO CAIAFA, PAOLO MAGNI, FRANCO VARESE

Premio Speciale alla memoria

Consegnato un Premio Speciale alla memoria di Vito Sacco - già Presidente dell’Automobile Club Salerno.

Targa per i 40 anni di lavoro all’ACI Salerno

Ad Antonio Milo, andato in pensione lo scorso 28 febbraio

Consegnati i Volanti d’argento al Direttore dell’ACI Salerno Giovanni Caturano e ai funzionari dell’Automobile Club Salerno Carla Calicchio e Domenico Granata.

Al Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi è andato il riconoscimento di Pioniere della Guida.