Salerno, prosegue la manutenzione stradale: domani lavori in via Spirito Interventi inseriti nel programma periodico di manutenzione stradale

Continua il programma di lavori in corso nei quartieri cittadini per la sistemazione del manto stradale. Dopo l'intervento nei giorni scorsi ad Ogliara nella settimana entrante si lavorerà a Via Francesco Spirito (tratto compreso tra intersezione con Piazza M. Galdi sino ad intersezione con Via degli Etruschi) a far tempo dalle ore 18.00 del giorno 17 marzo 2025 e sino al termine dei lavori previsti presumibilmente nella serata del 20 marzo 2025.

Il nuovo asfalto contribuirà a rendere più sicura la circolazione veicolare sulle strade cittadine. Questi lavori sono inseriti nel programma periodico di manutenzione stradale del Comune di Salerno o di ripristino del manto stradale a seguito di interventi di posa cavi e tubi da parte delle società di servizi.