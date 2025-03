Salerno, al via il corso di Polizia turistica per gli agenti della Municipale L'iniziativa si terrà presso il comando: al termine di ogni sessione è previsto un esame

Partirà domani, lunedì 17 marzo, il corso di "Polizia turistica" per gli agenti di Polizia Municipale a cura della Scuola regionale di Polizia Locale su impulso dell'assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Salerno, Claudio Tringali.

Il corso di formazione, che si terrà al Comando di via dei Carrari, sarà rivolto a tutti gli agenti di Polizia municipale di Salerno e avrà una cadenza mensile. Ogni lezione durerà cinque ore. Alla fine di ogni sessione è previsto un esame. Il corso si concluderà ad ottobre e al suo interno sono previste anche lezioni di inglese con docenti madrelingua per permettere agli agenti di dialogare fluentemente in lingua straniera con i tanti turisti che visitano la città non solo nei mesi estivi.