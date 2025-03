Emergenza sicurezza a Salerno, Santoro: "Ripristinare i controlli notturni" "Siamo all'emergenza totale, serve un Piano adeguato"

Il consigliere comunale di Salerno, Dante Santoro è intervenuto in Consiglio sul tema sicurezza dopo furti reiterati in queste settimane con commercianti esasperati e residenti terrorizzati da questa situazione della quale si tarda a vedere la fine. "Basta chiacchiere - ha tuonato Santoro - E' ora che si facciano interventi concreti, sono mesi che la città è in balia di malviventi e guappi di cartone. Serve un Piano sicurezza che preveda pattugliamenti della polizia municipale ricorsivi nei quartieri, un raccordo interforze e tutele a commercianti e residenti. Va meglio distribuito anche il presidio nei vari quartieri, uomini e donne nel Comando della Polizia Municipale che si prodigano per la città e va garantita la loro presenza in tutte le zone sensibili e attualmente sovraesposte. Serve anche ripristinare il turno notturno della polizia municipale perchè altrimenti la movida viene inquinata da chi non rispetta decoro e regole. Siamo all'emergenza totale, uniamo le forze per far capire a chi non rispetta la legge che non c'è spazio per loro", ha concluso Santoro.