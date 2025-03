Operai agricoli e florovivaisti, rinnovato in contratto provinciale Soddisfazione di Coldiretti, Confagricoltura e Cia: “Diamo risposte a 25 mila lavoratori”

È stato siglato ieri pomeriggio, presso la sede dell’Ebat, dai presidenti provinciali di Coldiretti (Ettore Bellelli), Confagricoltura (Antonio Costantino) e Cia (Giuseppe Greco) il rinnovo del Contratto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Salerno. L’accordo raggiunto con i sindacati dei lavoratori (Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil) riguarda circa 25.000 addetti del comparto in provincia e prevede l'aumento del salario del 6% per tutti i livelli, che sarà corrisposto dal 1°ottobre 2024 nella misura del 4% e l'ulteriore 2% dall'1 aprile 2025. Il contratto ha durata quadriennale.

Rispetto al precedente contratto di lavoro sono state introdotti anche nuovi profili nella classificazione del personale, tra cui: addetti al taglio dell’erba con attrezzi manuali ivi compresi decespugliatori a motori; aggiunto responsabile di sala e reception, ivi compresi l’accettazione delle prenotazioni informatiche nell’azienda agrituristica; operatore di sala e di cucina nell’azienda agrituristica; addetti alla vendita diretta extra aziendale.

Importi aumentati anche per il rimborso forfettario “trasporti”, nella misura del 30%. Tra le novità, la possibilità di attivare convenzioni per l’integrazione scuola-lavoro con gli Istituti tecnici superiori, gli Istituti agrari, gli Istituti Alberghieri e le Università per incentivare una maggiore occupabilità dei giovani nel settore agricolo. Una clausola che risponde al bisogno dell’agricoltura di avere manodopera e personale altamente formato e qualificato. Sul fronte immigrazione è stata prevista la possibilità di organizzare corsi di formazione di lingua italiana. In relazione alle ferie solidali, viene riconosciuta la compartecipazione del datore di lavoro con il 10% aggiuntivo del monte ore ceduto.

Bellelli, Costantino e Greco hanno espresso “soddisfazione per il risultato raggiunto, che dà risposte a circa 25mila lavoratori e lavoratrici in provincia per un totale di tre milioni e mezzo di giornate lavoro. Con questo rinnovo – hanno sottolineato - perseguiamo la strada della valorizzazione del lavoro in agricoltura, il miglioramento delle prestazioni welfare garantite dall'Ente bilaterale e diamo risposte concrete a tutti i lavoratori del comparto e alle aziende agricole”.