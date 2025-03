Confcooperative Campania, Salvatore Scafuri eletto presidente Già Coordinatore del Comitato Territoriale di Confcooperative Salerno

Si è conclusa a Napoli, presso l’hotel Ramada, l’Assemblea regionale di Confcooperative Campania che ha eletto i nuovi organi regionali e provinciali della Confederazione.

Campania limousine services

I 226 delegati delle cooperative campane, in regola con i requisiti statutari, hanno votato la nuova guida dell’organizzazione, punto di riferimento per il settore cooperativo in Campania.

Salvatore Scafuri è stato eletto presidente regionale di Confcooperative Campania con 347 voti. 258 i voti attribuiti alla competitor Palma Elena Silvestri.

Scafuri è un volto noto del mondo cooperativo: 41 anni, Cooperatore e manager, Consigliere Nazionale di Confcooperative, già Coordinatore del Comitato Territoriale di Confcooperative Salerno, componente del seggio della cooperazione della Camera di Commercio di Salerno e componente di Unioncamere regionale.

Figura di rilievo all’interno del movimento, Scafuri si è distinto negli ultimi anni per il lavoro svolto nella promozione di cooperative di comunità e di comunità energetiche rinnovabili (CER), e nella costituzione del Consorzio ‘Campania Energy Community’, di cui è presidente.

L’elezione di Scafuri segna la fine di un anno transitorio di commissariamento e apre una nuova fase di rilancio di

Confcooperative Campania, con un presidente eletto democraticamente e una leadership forte, capace di affrontare le sfide future, con visione e competenza, di un settore che in Campania conta migliaia di lavoratori in molteplici ambiti produttivi.