Diritto al lavoro: Giulia e Giuseppe alla maratona Anffas L'opportunità per dimostrare alla società che la disabilità non è un ostacolo

“Garantire il pieno accesso alle opportunità di lavoro alle persone con disabilità, favorire l’inclusione socio-lavorativa rafforzando e condividendo buone prassi, valorizzare le abilità di ogni persona, senza distinzioni.

E’ un obiettivo che dobbiamo raggiungere con determinazione per garantire un vero cambiamento, e questa maratona rappresenta una tappa importante per sensibilizzare la comunità e le istituzioni sulla necessità di garantire a tutti, senza discriminazioni, l’accesso a opportunità professionali che ne riconoscano il valore umano e il contributo che possono dare alla nostra società.”

Ad affermarlo è Alessandro Parisi, Coordinatore di Anffas Campania, alla vigilia della Maratona Anffas 2025 "LAVORO ERGO SUM" che ha ribadito l’importanza di questa causa: "Oggi più che mai, dobbiamo lavorare insieme per costruire una società in cui il diritto al lavoro per le persone con disabilità non sia solo una speranza, ma una realtà concreta”.

Domani, 28 marzo 2025 si celebra il 67° anniversario della fondazione di Anffas e la XVIII Giornata Nazionale sulle Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo, un’occasione di grande importanza per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disabilità. La Maratona Anffas, ormai un appuntamento consolidato, si propone quest'anno con un focus particolarmente significativo: l’inclusione nel mondo del lavoro.

Questo evento, patrocinato dal Senato della Repubblica e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vuole richiamare l'attenzione sul diritto delle persone con disabilità a partecipare attivamente al mondo del lavoro. Un diritto che, nonostante i progressi, è ancora ostacolato da barriere culturali e sociali che limitano la possibilità di accesso a opportunità professionali dignitose.

La Maratona si svolgerà il 28 marzo, dalle 9:00 alle 17:00, sulla piattaforma Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/83887451552) e in diretta YouTube (link: https://www.youtube.com/@anffas_nazionale), con la partecipazione di oltre venti realtà Anffas da tutta Italia, che presenteranno esperienze concrete e testimonianze dirette sull'inclusione lavorativa.

Tra le testimonianze più toccanti, spiccano quelle di Giulia e Giuseppe, due giovani lavoratori salernitani del Sunrise Accessible Resort, una realtà che dimostra come l’inclusione nel mondo del lavoro possa essere realizzata concretamente. Entrambi hanno trovato nella loro esperienza lavorativa non solo una possibilità di indipendenza economica, ma anche una conferma delle proprie capacità e un'opportunità per dimostrare alla società che la disabilità non è un ostacolo, ma una risorsa da valorizzare.

Le testimonianze di Giulia e Giuseppe sono solo due dei tanti esempi che testimoniano come il mondo del lavoro possa diventare davvero inclusivo, abbattendo barriere e creando spazi di opportunità.

Sul territorio campano, la Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus in collaborazione con Anffas Salerno ETS-APS spalancherà le porte all’inclusione sociale con un Open Day dalle 10.00 alle 13.00 nella sua sede CDI “ G. Caressa” in Via del Tonnazzo (Fuorni) – Salerno e accoglierà circa 150 alunni delle scuole superiori di Salerno ad indirizzo sanitario e socio-sanitario, i familiari, gli associati e l’intera comunità per presentare una serie di attività interattive e avranno l’opportunità di riflettere sui temi dell'inclusione lavorativa e del potenziamento delle autonomie.

Queste iniziative non solo contribuiscono all'inclusione sociale, ma offrono anche un'importante occasione di riflessione e dialogo, con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul valore delle persone con disabilità, promuovendo l'eliminazione delle barriere che ancora ostacolano l'accesso di molti alle opportunità professionali.