Salerno promuove gli appuntamenti del 2025 al salone del Turismo Ferrara: "Costante e proficua promozione del brand Salerno sui mercati nazionali ed internazionali"

Il Comune di Salerno partecipa anche quest'anno ad Open Outdoor Experiences, il Salone delle Attività all’Aria Aperta, in programma da oggi fino a domenica 30 marzo 2025 presso l'ex Tabacchificio Next di Capaccio-Paestum. Alla cerimonia inaugurale di questa mattina, tenutasi all'interno dell'Open Space Campania, ha preso parte tra gli altri l'Assessore al Turismo, Alessandro Ferrara, impegnato poi nel corso della giornata nei due panel "La Rete di CNA Turismo e Commercio in Italia" e "Tourism Reputation", un coaching formativo dedicato agli Assessori e delegati al turismo della provincia di Salerno.

L'amministrazione comunale è presente con un suo stand all'interno di una fiera che, giunta alla sua terza edizione, è già divenuto un appuntamento chiave per il settore del turismo esperienziale e sostenibile, con oltre 100 espositori, 50 tra seminari, convegni e presentazioni, 25 buyers tra nazionali e stranieri. All'interno del suo spazio espositivo, il Comune di Salerno ha illustrato il calendario degli eventi in programma nel 2025, il patrimonio storico-artistico e la strategica posizione geografica della città, le bellezze paesaggistiche di un territorio che offre una rete sentieristica e cicloturistica di grande richiamo. Salerno, "montuosamente marina" come amava definirla il poeta Alfonso Gatto, collocata al centro di attrazioni turistiche tra le più importanti al mondo, è una città dalle grandi potenzialità attrattive per gli amanti dell'outdoor.

"Il Comune di Salerno - dichiara l'Assessore Alessandro Ferrara - che negli ultimi anni ha intensificato la sua presenza alle principali fiere del turismo nell'ottica di una costante e proficua promozione del brand Salerno sui mercati nazionali ed internazionali, ha fortemente voluto essere presente ad un evento già di forte richiamo nel panorama fieristico italiano, che riesce ad intercettare una domanda sempre più frequente di un turismo sostenibile che promuove corretti stili di vita e che valorizza i centri storici, le aree interne e le attività artigianali".