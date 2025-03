Salerno, caos e disagi sul viadotto Gatto: "Subito un piano di manutenzione" Appello lanciato dal consigliere comunale Donato Pessolano

“I nostri appelli ad assumere i provvedimenti necessari ad un miglioramento delle condizioni del Viadotto Gatto sono rimasti inascoltati troppo a lungo: è vergognosa ed inaccettabile la situazione che sono costretti a vivere tutti coloro che percorrono quest’arteria, facendo i conti, quotidianamente, con il traffico paralizzato e condizioni di sicurezza a dir poco discutibili. Non si può più attendere”. Così il consigliere comunale di Salerno e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano.

“Il viadotto ha più problemi che, in questi anni, il sottoscritto insieme ad altri pochi colleghi ha portato all'attenzione dell'amministrazione, e che sono rimasti completamente irrisolti nonostante le continue richieste di intervento portate avanti negli anni: è pericolosa e vergognosa la totale mancanza di illuminazione sull’arteria più trafficata della città, e che vede il transito a tutte le ore ed a ciclo continuo di mezzi pesanti. Mancano, inoltre, i punti catarifrangenti sul guardrail, così come non si è assistito all’installazione di reti a protezione delle abitazioni sottostanti. La segnaletica verticale ed orizzontale risulta assolutamente scadente e scarsamente visibile, con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla sicurezza di chi percorre la strada. Il ripristino del manto stradale, attuato soltanto parzialmente dopo insistenti richieste, non è stato affatto risolutivo”.

“Urge attuare subito gli interventi di manutenzione straordinaria sul Viadotto, come previsti dal Piano triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 - conclude Pessolano - Occorrerà, poi, installare dei dispositivi di controllo elettronico della velocità per garantire una migliore percorribilità in sicurezza della strada e ridurre il numero dei sinistri. Ma ora è il momento di agire, non c’è più tempo da perdere”.