Salerno: il Prefetto riceve il console generale della Romania Ha visitato Palazzo di Governo

Il Console Generale della Romania a Roma, Marian Popescu, ha fatto visita nei giorni scorsi, presso il Palazzo del Governo, al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità, era presente anche il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Filippo Melchiorre.

Vi è stata la condivisione di un programma di iniziative per coordinare e semplificare il rapporto tra la comunità rumena presente sul territorio salernitano e le Pubbliche Amministrazioni.

il Prefetto Esposito ha sottolineato l’importanza di un buon processo di integrazione anche per il contrasto e la prevenzione dei casi di marginalità sociale che possono avere riflessi anche sul piano della sicurezza.

L’incontro ha gettato le basi per consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale a livello territoriale.