Cover Service, la Filt Cgil: «Preoccupati per le ripercussioni lavorative» La denuncia di Gerardo Arpino e Antonello Guerrazzi

«La Filt Cgil desidera manifestare la propria profonda preoccupazione per le gravi ripercussioni occupazionali che potrebbero derivare dal recesso dell'appalto, previsto per il 31 marzo 2025, da parte della società Sapori del Sole nei confronti della società Cover Service S.R.L.». Lo affermano in una nota il segretario provinciale Gerardo Arpino e il delegato al settore portualità e trasporto marittimi Antonello Guerrazzi.

«Riteniamo indispensabile che vengano trovate soluzioni concrete che garantiscano la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela delle condizioni contrattuali dei lavoratori. La FILT-CGIL rimane impegnata nel continuare a rappresentare e difendere i diritti dei lavoratori coinvolti, auspicando che vengano messe in atto misure adeguate e tempestive per fronteggiare la situazione».