L’Orchestra di Fiati del Liceo Alfano I in concerto con il M° Michele Mangani Clarinettista, compositore, direttore e didatta



Mercoledì 2 aprile, presso il Teatro Augusteo di Salerno, si terrà un evento musicale di grande rilievo: il concerto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale Alfano I, che vedrà alla direzione un ospite d’eccezione, il M° Michele Mangani. Clarinettista, compositore, direttore e didatta, il Maestro Mangani vanta una prestigiosa carriera che lo ha portato a vincere il concorso a cattedra nei Conservatori nel 1993 e, tre anni dopo, il concorso come direttore della Banda dell’Esercito Italiano. La sua fama lo ha reso un riferimento internazionale nel campo della direzione e della composizione, con frequenti inviti a masterclass e rassegne internazionali.

Durante il concerto, saranno eseguiti due brani dello stesso Mangani: Il Baule dei Giochi, premiato al concorso "Città di Sinnai" nel 2012, che descrive musicalmente tre giocattoli (la marcia dei soldatini, la bambola ballerina e il trenino), e Epopea Cavalleresca, una composizione che trasporta il pubblico in un mondo fiabesco di dame e cavalieri, permeato da un forte senso epico e dal dramma della guerra.

Il programma della serata prevede inoltre l’esecuzione di Three Pieces for Symphonic Band di Giovanni Lombardi, composizione premiata al concorso "Bacchetta d’Oro" nel 2021. Articolato in tre movimenti (Meraviglia - Suspended - Movement), il brano sperimenta soluzioni armoniche e orchestrali personali e coinvolgenti, con contrasti dinamici e timbrici esaltati dall’organico dell’orchestra di fiati.

A seguire, sarà eseguito Licosa di Angelo Sormani, un brano evocativo ispirato all’episodio omerico del passaggio della nave di Ulisse nei pressi dello scoglio delle Sirene. Strutturato in un unico movimento (Adagio - Allegro - Adagio), la composizione utilizza una conchiglia come elemento sonoro distintivo, evocando il richiamo del mare e la vita marinara.

Il concerto si concluderà con Cinecittà di D. Carnevali, un omaggio alla musica di Nino Rota e ai suoi cromatismi. Nei tre movimenti della composizione riecheggiano celebri temi verdiani, tra cui il Brindisi e Amami Alfredo da La Traviata e la Marcia Trionfale dell’Aida, inseriti in un’atmosfera di leggerezza e vivacità.

L’Orchestra di Fiati del Liceo Alfano I, composta da oltre 60 elementi, è formata esclusivamente da studenti attuali del Liceo Musicale. La loro preparazione è seguita con dedizione dai professori Pasquale Occhinegro (flauto e responsabile dell’orchestra), Antonio Rufo (oboe), Aniello Rizzo (clarinetto), Francesco Ausiello (fagotto), Camilla D’Arco (sassofono), Rocco Grimaldi, Umberto Fedullo, Gerardo Giordano e Vincenzo Pisano (ottoni), con la collaborazione di Rosario Barbarulo e Antonio Palmieri per le percussioni.

L’evento, fortemente sostenuto dalla Dirigente Scolastica del Liceo Alfano I prof.ssa Elisabetta Barone, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il talento e l’impegno degli studenti del Liceo Musicale, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di grande spessore artistico e culturale.