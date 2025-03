Autostrada A2, proseguono i lavori: il video delle operazioni Modifiche alla circolazione per l'installazione dei pannelli fonoassorbenti

Per consentire gli interventi di installazione dei pannelli fonoassorbenti, si rendono necessarie delle limitazioni al transito lungo la A2 Diramazione Napoli, in provincia di Salerno. Lo rende noto l'Anas.

Al fine di evitare possibili disagi durante il periodo delle festività pasquali, del 25 aprile e del 1 maggio, gli interventi saranno sospesi e riprenderanno il 5 maggio 2025.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22:00 di questa sera e fino a mercoledì 16 aprile, sarà in vigore un restringimento della carreggiata nord dal km 0,800 al km 1,800 con chiusura della corsia di marcia, in funzione delle esigenze derivanti dalla esecuzione dei lavori, limite di velocità 60km/h e divieto di sorpasso in prossimità e fiancheggiato al cantiere.

Percorsi alternativi previsti in direzione Nord da A2:

- Traffico leggero e pesante diretto a Napoli: consigliata uscita A2 Raccordo SA-AV e prosecuzione lungo la

A30.

- Traffico leggero diretto a Salerno: consigliata uscita A2 Fratte – Salerno Est e prosecuzione lungo Via Antonio

Gramsci – SR88.

Percorsi alternativi in direzione Sud da A30 – RACC SA/AV in A2:

- Traffico leggero diretto a Salerno: consigliata uscita A2 Baronissi Sud e prosecuzione lungo SR88exSS88.