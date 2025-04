Manutenzione e messa in sicurezza della scuola "Costa": raccolte 400 firme Protocollata al Comune di Salerno una petizione popolare

È stata consegnata la scorsa settimana presso l'Ufficio protocollo del Comune di Salerno, all'attenzione del sindaco - e per conoscenza agli assessori alla Pubblica Istruzione, alla Trasparenza e Sicurezza, alla Polizia Municipale e Protezione Civile e ai componenti della Commissione Trasparenza -, la petizione popolare legata alle problematiche del plesso scolastico G.Costa. I promotori hanno raccolto più di 400 firme di genitori e residenti.

I firmatari chiedono: "la delimitazione e messa in sicurezza del cortile comune tra la l’istituto scolastico G. Costa e gli uffici Comunali ubicati al medesimo edificio, l'installazione di pensilina di copertura all’ingresso principale del plesso G. Costa, la manutenzione all'ingresso della scuola dell’infanzia dell’Istituto G. Costa (SA) accesso da Viale A. Gramsci, la ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio sede del plesso G. Costa, l’eventuale utilizzo di fondi del PNRR per gli adeguamenti richiesti dalla Comunità Scolastica, la tutela dei pedoni per l’attraversamento semaforico neo pressi della Scuola".

Di seguito il testo integrale della petizione:

1. L’Amministrazione Comunale collocava, nel 2020, nei locali della Scuola G. Costa (precisamente nei locali occupati precedentemente dal Liceo Artistico Sabatini Menna) gli uffici del Settore Tributi, nonché gli Uffici del Settore Istruzione e Formazione, del Servizio Provveditorato – ufficio Patrimonio/Casa e gli Uffici del Settore Polizia Municipale – Nucleo Gestione Problematiche Abitative.

Dall’insediamento di detti uffici il cortile prospiciente la scuola viene utilizzato promiscuamente sia come parcheggio per le auto di servizio dei detti uffici sia come parcheggio dei cittadini fruitori di detti uffici ma soprattutto viene utilizzato dai bambini iscritti all’ I.C. Medaglie D’Oro plesso G. Costa e dalla comunità scolastica tutta. Questo uso promiscuo nel tempo ha più volte messo a rischio l’incolumità della comunità scolastica del plesso Costa, nello specifico più volte cittadini fruitori degli uffici Comunali hanno parcheggiato la propria automobile davanti le scale della scuola e più volte è accaduto che durante l’orario di uscita da scuola bambini e genitori si trovassero a zigzagare tra le automobili in movimento. Più volte negli anni i genitori hanno denunciato questo stato di pericolo al quale si è posto parzialmente rimedio previa l’installazione di transenne mobili le quali purtroppo non riescono ad annullare in toto il pericolo poiché più volte gli automobilisti fruitori degli uffici Comunali le hanno spostate per parcheggiare le proprie automobili nei pressi dell’ingresso della scuola Costa, ricordiamo, zona di transito dei bambini e della comunità scolastica del plesso Costa, esponendoli a gravi rischi;

2. L’accesso principale alla scuola Costa è costituito da una rampa di scale in marmo, che se pur dotate di protezione antiscivolamento purtroppo, in caso di pioggia, non escludono totalmente il pericolo di gravose cadute agli alunni giá avvenute in passato. Inoltre, la mancanza di una copertura antipioggia alle indicate scale rende maggiormente gravosa la fruibilità all’istituto scolastico, da parte degli alunni, in caso di pioggia;

3. L’Istituto scolastico Costa ha un accesso dal Viale A. Gramsci dal quale si accede alla scuola dell’infanzia, detto accesso è costituito da un cancello lungo il marciapiede del Viale Gramsci dal quale si accede, poi, ad un vialetto che conduce all’ingresso del plesso Costa, il vialetto indicato confina con le aiuole del Parco Pinocchio, la delimitazione tra l’accesso all’Istituto Scolastico e il Parco Pinocchio è costituita da un muro con un’altezza variabile con andamento crescente dai 20 cm circa ai 50 cm circa rivestito a suo tempo da mattoncini, sia il muretto di delimitazione che il vialetto necessitano di urgente manutenzione;

4. Più volte sono stati chiesti a questa Amministrazione interventi di manutenzione urgente di messa in sicurezza (rimozione intonaco, rimozione cornicioni ecc.), interventi sempre effettuati tempestivamente e risolutori della necessità imminente. E’ ben noto che solo quest’anno scolastico dall’inizio ad oggi sono stati richiesti n. 3 interventi importanti di messa in sicurezza. La necessità di un intervento definitivo e risolutore è ancor più sentita dalla Comunità Scolastica in quanto guardando dall’esterno l’intero edificio Costa si nota marcatamente una differenza tra lo spazio occupato dagli uffici comunali ristrutturato, ammodernato e messo in sicurezza utilizzando i fondi P.O.R. FESR 2014/2020 azione 9.6.6 per la somma di € 452.090 circa e lo spazio occupato dalla Scuola che è palesemente in rovina;

5. La maggior parte della Comunità Scolastica per raggiungere l’ingresso della Scuola Costa ha la necessità di superare l’attraversamento pedonale semaforico posto su Viale A. Gramsci a monte rispetto l’Istituto Costa. Detto attraversamento costituisce un grave pericolo per i pedoni poiché se pur dotato di attraversamento prenotabile su chiamata, dotato inoltre di segnalazione acustica di attraversamento pedonale attiva, molto spesso capita che automobilisti, motociclisti e ciclisti, talvolta anche a velocità molto elevata, non rispettino l’Alt semaforico (identificato con l’accensione della luce semaforica di colore Rosso) e sovente, o quotidianamente, bambini e genitori intenti nell’attraversamento o per recarsi a scuola, o all’uscita da scuola, rischiano di essere investiti.