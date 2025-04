La Cooperativa Galahad presenta "La Caccia alle Uova" L’iniziativa Pasquale del Centro per la Legalità

Conto alla rovescia, per mercoledì 9 aprile, quando, dalle ore 16 alle 18, presso la chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte (di fronte al parcheggio del centro commerciale Le Cotoniere), si terrà la prima Caccia alle Uova, organizzata dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, nell’ambito del Piano sociale di zona Ambito S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidate dall’Assessore Paola De Roberto. In collaborazione con la Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, l’iniziativa solidale mira a coinvolgere grandi e piccini per far vivere loro un pomeriggio ricco di sorrisi, da ricordare.



In particolare, i bambini presenti saranno impegnati in sfide e giochi a tema legalità, per trovare e raccogliere le uova decorate dagli utenti dei laboratori creativi del Centro per la Legalità a Matierno. Gli adulti, intanto, potranno degustare squisiti dolci pasquali preparati dai volontari della Caritas parrocchiale di Matierno, coordinati da Don Marco Raimondo. Prevista anche una lotteria di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla stessa Caritas parrocchiale impegnata a supportare i più fragili: in palio, una squisita colomba artigianale donata dalla storica pasticceria Romolo di Salerno.



“L’obiettivo dell’iniziativa è di far riscoprire e promuovere lo spirito solidale e comunitario in grandi e piccini, attraverso attività ludiche finalizzate a dar una mano al prossimo- ha commentato la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente- L’impegno dei ragazzi del Centro per la Legalità, patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, in occasione della Pasqua, è stato quello di puntare alla rinascita e alla gioia, realizzando splendide creazioni artistiche e mirando alla sinergia con tutte le realtà del territorio, al fine anche di valorizzare gioielli storico-culturali come la chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte. Le offerte raccolte, inoltre, saranno devolute alle opere di bene portate avanti dalla Caritas parrocchiale guidata da Don Marco Raimondo”.



Appuntamento, dunque, per il 9 aprile 2025 a partire dalle ore 16, presso la chiesa Santa Maria dei Greci, a Salerno.