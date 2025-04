Salerno: torna in città la Mostra della Minerva Oltre all'esposizione di piante e tutto quanto fa giardino, anche laboratori e approfondimenti

Giovedì 3 aprile, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, sarà presentata la XXIII edizione della Mostra della Minerva, la tradizionale mostra florovivaistica in programma dall’11 al 13 aprile nella Villa Comunale di Salerno. All’incontro prenderanno parte, insieme alle organizzatrici dell’Associazione Hortus Magnus, Clotilde Baccari Cioffi, presidente Hortus Magnus e la vicepresidente Rosanna Pugliese, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e gli assessori Alessandro Ferrara (Attività produttive, Turismo, Eventi, Innovazione) e Massimiliano Natella (Politiche Ambientali).



La Mostra che prevede, oltre all'esposizione di piante e tutto quanto fa giardino, anche laboratori e approfondimenti, è uno degli appuntamenti più attesi dai salernitani e dai tanti visitatori che in primavera affollano la città di Salerno.



Durante i tre giorni di mostra, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una vasta gamma di espositori che presentano piante rare, fiori esotici, e le ultime innovazioni nel giardinaggio e nella sostenibilità ambientale. Giardinieri, botanici, studenti e famiglie potranno immergersi in un mondo verde, scoprendo nuove specie vegetali, tecniche di coltivazione all'avanguardia e prodotti ecologici che rispettano l'ambiente. La Mostra della Minerva è anche un'occasione per partecipare a workshop educativi, conferenze e dimostrazioni pratiche, dove esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e passioni.