Torna Salerno Corre, con l'atleta paralimpico Gianni Sasso "Tenterà di stabilire il record mondiale dei 10 km con le stampelle"

Mercoledì 2 aprile alle ore 10.30 nel Salone dei Marmi, a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km.



Giunta alla sua X edizione, la manifestazione – in programma domenica 6 aprile (a partire dalle ore 8.30) - si è dimostrata sin da subito un grande successo di pubblico e partecipazione.



La gara, apprezzata dai podisti, dai fitwalkers e dagli accompagnatori, offre a tutti una indimenticabile visione dello splendido lungomare che viene percorso durante la gara.



Alla conferenza stampa prenderanno parte: il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; il Presidente della ASD Atletica Salerno, Ruggero Gatto; il Consigliere nazionale Fidal, Carlo Cantales; il Presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) – sez. Salerno, Roberto Ronga; l'atleta paralimpico Gianni Sasso; il Dott. Alfonso Forte, titolare del Gruppo Forte; l’Ing. Giuseppe Sarno, ideatore della medaglia che verrà consegnata a tutti i partecipanti che taglieranno il traguardo; i partner che sostengono l’evento, ovvero il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico; il Presidente GDA Spa Pick Up, Valerio Di Carlo e la Responsabile di Cepu Grandi Scuole, Alessia Troisi.



*Nel corso dell’incontro con la stampa, l'atleta paralimpico Gianni Sasso, racconterà come si sta preparando per la Salerno Corre, dove tenterà di stabilire il record mondiale dei 10 km con le stampelle, con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati.*



Un’impresa che l'atleta non affronta da solo: tutta l’isola è con lui. I sei comuni di Ischia hanno concesso il loro patrocinio, appoggiando la sua impresa e tifando per lui.



In occasione della conferenza, verrà consegnato il pettorale n.1 al Presidente della Podistica Pollese, nonché consigliere regionale FIDAL, Rino Di Leo.