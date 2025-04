Fatima, la prima "salernitana-senegalese" laureata in Campania Gioia, orgoglio e soddisfazione per la 22enne e la sua famiglia

Gioia, orgoglio e soddisfazione, quella provata dalla comunità senegalese salernitana. Per la prima volta nella storia una rappresentante della società senegalese, la ventiduenne Fatou Serena Niang, si è laureata al Dipartimento di Giurisprudenza con una Tesi sul Diritto Bancario all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Emozione immensa anche per il papà di Fatou Serena, (per gli amici Fatima), Momo Niang.

Lui, guida e riferimento per la comunità senegalese a Salerno, noto maestro di karate e storico collaboratore dei fratelli dello studio Legale Sica. La tesi di Fatima, “The impact of Brexit on financial transactions and banking crisis management”, è stata tra le più apprezzate in Dipartimento, motivo di vanto e privilegio per tutta la nutrita comunità senegalese che da anni si è perfettamente integrata nella città di Salerno.