Congresso della Cisl Salerno: sindacato e territorio tra sfide e cambiamento L'occasione per analizzare la situazione economica e occupazionale

Ha preso il via ieri, presso il Museo Diocesano "San Matteo" di Salerno, il XII Congresso territoriale della Cisl Salerno, un appuntamento cruciale per il sindacato e per il territorio in un momento storico segnato da profondi cambiamenti politici, economici e sociali.



Nel suo intervento, la segretaria generale della Cisl Salerno, Maria Carmela Cortazzi, ha delineato con chiarezza le sfide attuali, sottolineando la necessità di un sindacato forte e vicino ai lavoratori: “Mai come in questo momento è necessario un sindacato forte, che dia fiducia alla gente cercando di alzare lo sguardo e di cambiare prospettiva. Un sindacato popolare, perché un sindacato senza popolo non esiste”, ha detto.



Riflettendo sul contesto internazionale, la segretaria ha evidenziato le criticità legate alla crisi globale e agli attuali conflitti: “Scenari di guerra flagellano il mondo. È da tempo che si parla di guerra mondiale a pezzi, ma mai come ora questa espressione si addice alla situazione internazionale. È fondamentale che l’Europa e la comunità internazionale mettano in campo ogni sforzo diplomatico per un immediato cessate il fuoco e un piano di pace duraturo”.



Il congresso ha anche offerto l’occasione per analizzare la situazione economica e occupazionale del territorio salernitano. “La crisi economica ha accentuato le diseguaglianze sociali, spingendo fasce di cittadini verso la soglia della povertà. Non possiamo rassegnarci al progressivo arretramento delle condizioni di vita. Abbiamo il dovere di ripensare i modelli produttivi, individuare i settori strategici, ridare dignità al lavoro e investire in un’occupazione di qualità e stabile”.

Oggi, 2 aprile, il congresso proseguirà con il dibattito e gli interventi dei delegati, fino alle conclusioni affidate al Segretario nazionale della Cisl, Ignazio Ganga (presente già oggi per l'avvio dei lavori), e alle operazioni di voto per il rinnovo degli organi statutari. La proclamazione è prevista dalle ore 15.



La Cisl Salerno conferma il proprio impegno nel rappresentare un punto di riferimento per i lavoratori e nel farsi promotrice di un cambiamento che punti alla giustizia sociale e al progresso economico del territorio.