Sanità a Salerno, Santoro: consiglio tematico e incontro con Sindaco e Prefetto "Emergenza al Ruggi, parliamo di una situazione drammaticamente cronica"

Il Consigliere Comunale Dante Santoro interviene sul tema dei disagi e delle emergenze all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno che ormai vengono segnalati unanimemente sia dagli utenti che dagli stesso operatori e medici costretti a convivere con carenze organizzative, di mezzi ed uomini: "Ormai la parola emergenza non è più adatta perchè parliamo di una situazione drammaticamente cronica ed incancrenitasi dopo anni di politica regionale fallimentare sulla Sanità. Ho lanciato una campagna di ascolto e raccolto testimonianze sia di utenti che di operatori sanitari, da rappresentante del Consiglio Comunale di Salerno ho chiesto un incontro al Sindaco ed al Prefetto per portare all'attenzione la gravissima situazione attuale della sanità cittadina e mettere sul tavolo istituzionale alcune proposte che potrebbero portare migliorie imminenti.

Il primo cittadino ha tra le sue prerogative anche la salute pubblica dei propri cittadini e non può restare impassibile a guardare lo smantellamento causato dalla politica e dal management regionali ed il declino del nostro Nosocomio cittadino.

Con l'unione di addetti ai lavori e le testimonianze di utenti bisogna lanciare una nuova fase per il diritto alla salute dei salernitani, basta morti e tragedie evitabili", ha concluso Santoro.