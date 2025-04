Pollica vince il premio nazionale "The Prize" con la campagna "Viviamocilento" «Abbiamo raccontato al mondo il valore rivoluzionario della lentezza»

Un piccolo Comune, un festival che celebra la lentezza e un'agenzia di comunicazione che racconta entrambi con grazia e visione: è questa la formula che ha permesso a “Viviamocilento”, festival della slow life promosso dal Comune di Pollica, di salire sul podio nazionale della comunicazione.

La campagna integrata ideata e realizzata da Postilla, agenzia salernitana specializzata in storytelling e comunicazione pubblica, ha ottenuto il Bronzo a "The PRize" nella categoria “Comunicazione Pubblica Amministrazione”, il prestigioso riconoscimento assegnato da UNA, Aziende della Comunicazione Unite alle migliori campagne di relazioni pubbliche in Italia.

Nella stessa sezione, il primo premio è andato al progetto “L’estetica della città in trasformazione: il cantiere come finestra di dialogo tra cittadini e spazio pubblico”, per il Comune di Bologna, mentre l’argento è stato assegnato a “Ravenna – Web serie”, per il Comune di Ravenna. Sul palco di The PRize è salito anche il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, per ritirare un riconoscimento speciale assegnato per le innovazioni introdotte nella comunicazione istituzionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice dell’Ara Pacis a Roma. A ritirare il premio insieme al team di Postilla c’era anche il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, da sempre promotore di una visione sostenibile e consapevole del territorio cilentano.

«Siamo un piccolo comune che, grazie a partner come Postilla, è riuscito a comunicare un valore universale: la lentezza della vita, della lunga vita. Abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario: raccontare noi stessi a tutti, con lentezza. In un’epoca in cui tutto corre veloce, fermarsi a respirare è diventato un atto rivoluzionario. Questo riconoscimento è un premio a una visione, a un’identità, a una comunità che ha scelto di vivere il tempo e non solo attraversarlo», dichiara Pisani.

Un premio che non è solo simbolico, ma rappresenta un’importante conferma per il team giovane e creativo di Postilla, che ha saputo trasformare la filosofia di Viviamocilento in una narrazione moderna, coinvolgente e perfettamente in sintonia con il sentire contemporaneo.

«Abbiamo lavorato su un messaggio delicato ma potente: che la lentezza non è inattività, ma scelta consapevole. Non si tratta di fermarsi, ma di orientarsi. Di dare peso a ogni gesto, respiro, passo. Per noi, Viviamocilento è stato molto più di un progetto. È stata una piccola rivoluzione culturale che abbiamo avuto l’onore di raccontare. Vincere The PRize è un’emozione enorme, ma ancora di più lo è aver contribuito a dare voce a un territorio che ha molto da insegnare al mondo», commenta Mauro Paoletta di Postilla.

Il riconoscimento a Viviamocilento si inserisce in un’edizione di The PRize particolarmente ricca di progetti legati alla comunicazione istituzionale e sociale. Un’occasione che ha confermato il valore sempre più centrale della comunicazione etica, territoriale e partecipata, e che ha acceso i riflettori su una realtà, quella di Pollica e della frazione di Acciaroli, che, grazie a Viviamocilento e alla visione condivisa con Postilla, continua a raccontare al Paese e al mondo che un altro modo di vivere è possibile.