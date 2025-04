Ruggi d'Aragona: proroga contratti e nuove assunzioni, soddisfatta la Fp Cgil Capezzuto: "Si procederà immediatamente alla stabilizzazione di 16 lavoratori"

"La FP CGIL Salerno accoglie con soddisfazione la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato per 74 dipendenti, garantendo così la continuità lavorativa e il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Inoltre, si procederà immediatamente alla stabilizzazione di 16 lavoratori, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti". A dirlo il segretario della Fp Cgil Antonio Capezzuto.

I dettagli



"Dal 16 maggio - continua Capezzuto - saranno assunti 14 necrofori, che verranno impegnati presso i vari presidi aziendali, rafforzando ulteriormente il personale dedicato. Questi interventi non solo rappresentano un importante passo verso la valorizzazione delle professionalità, ma testimoniano anche l’impegno del sindacato sul tema carenza personale che ancora attanaglia fortemente la nostra sanità pubblica locale.



La FP CGIL Salerno continuerà a vigilare affinché vengano rispettati gli ulteriori impegni presi in termini assunzionali e a lavorare per garantire condizioni di lavoro dignitose e stabili per tutti i dipendenti".