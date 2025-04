VIDEO |Salerno, i residenti dei Rioni collinari si dotano di un drone anti-ladri L'iniziativa del Comitato per rafforzare la vigilanza

Non solo il "tradizionale" gruppo whatsapp per il controllo di vicinato ed una stretta sinergia con le forze dell'ordine. Per contrastare i malviventi che prendono di mira le abitazioni dei Rioni collinari di Salerno, arriva anche un drone.

A proprie spese, infatti, i residenti hanno acquistato il velivolo per monitorare dall'alto il vasto comprensorio che - ciclicamente - finisce con l'essere preso d'assalto dai malitenzionati.

Nel tg di Otto Channel le immagini registrate dal drone e l'intervista al presidente del Comitato di quartiere, Massimo Ronca.