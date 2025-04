Giorno della Liberazione, assalto alla Costiera Amalfitana: traghetti pieni Ma sulla Statale 163 un inferno di traffico e lunghe code per raggiungere la "Divina"

La festa del 25 aprile è stata l'occasione per tantissime persone di organizzare una gita fuoriporta. Salerno e la Costiera Amalfitana le località privilegiate scelte da migliaia di persone, che si sono riversate in città e nelle località più caratteristiche della "Divina".

A Salerno fin dal mattino buona affluenza ai traghetti in partenza dal Molo Masuccio: in fila viaggiatori da Campania, altre regioni d'Italia e ovviamente stranieri. Pieno anche il Lungomare di Salerno, lunghe code in città persino per accedere alle aree di parcheggio, totalmente congestionate.

Intasata la Statale 163 in direzione Costiera Amalfitana. Da Vietri a Positano una folla ingente si è riversata sulla "Divina". Risultato: lunghe code e tempi di percorrenza non brevi per raggiungere le località turistiche.