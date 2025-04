Salerno, tornano a fiorire le aiuole del lungomare Iniziativa promossa da Salerno Pulita, Coldiretti e Comune

Tornano a fiorire le aiuole del lungomare di Salerno: dopo l’esperimento, frutto di un’intesa con Coldiretti in occasione di Salerno in Flora, il Comune di Salerno e Salerno Pulita, la società alla quale dal 1° maggio sarà ufficialmente affidato il servizio di manutenzione delle aiuole e dei parchi, hanno deciso di proseguire nell’abbellimento del Lungomare cittadino e altre zone strategiche della città con piccole piantine di fiori.

Dopo quelli primaverili, sarà la volta delle piantine che prevedono una fioritura per tutto il periodo estivo e poi anche la messa a dimora di piante con fioriture in più periodi dell’anno. Al momento sono state inserite le piantine con fiori in alcune delle aiuole principali del Lungomare di Salerno, ma il piano prevede di includere anche altre zone della città. “In contemporanea alla messa a dimora di altre alberature, abbiamo inteso dare un tocco di colore anche al nostro lungomare” ha spiegato l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella. “In questi pochi giorni abbiamo già riscontrato grande entusiasmo per questa iniziativa, in molti hanno notato il cambio nel look del nostro lungomare ed ora facciamo un appello al senso di civiltà di tutti per proseguire questo percorso che inaugura anche il nuovo servizio di affidamento a Salerno Pulita” ha aggiunto Vincenzo Bennet.

Il progetto si è avvalso della collaborazione di Coldiretti: delle 6000 piantine già messe a dimora, 3000 sono state donate dall’associazione diretta da Vincenzo Tropiano, in occasione dello svolgimento di Salerno in Flora che si conclude oggi al Parco Pinocchio. “Siamo contenti di questa collaborazione con il Comune di Salerno e Salerno Pulita e Coldiretti proseguirà a sostenere l’iniziativa ed il progetto di abbellimento di aree strategiche della città” ha assicurato Tropiano.