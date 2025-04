Il gruppo scout AGESCI Salerno 10 celebra i suoi primi 50 anni di vita sabato 26 il gruppo ha partecipato anche ai funerali di Papa Francesco

Nei giorni 25-26-27 aprile 2025 il gruppo scout AGESCI Salerno 10 ha celebrato i suoi primi 50 anni di vita con una straordinaria uscita (Aprilia, Latina).

Ben 140 tra ragazzi e ragazze, accompagnati dai loro capi scout, hanno vissuto tre giornate intense, ricche di avventure, sorrisi e momenti che restano scolpiti nella memoria di ciascuno.

Tra giochi, attività, fuochi di bivacco e cerimonie piene di significato, il campo si è trasformato in un grande abbraccio generazionale, in cui passato e presente si sono stretti in un unico, fortissimo legame. Racconti di esperienze lontane, canti intorno al fuoco e la promessa solenne di continuare a lasciare il mondo migliore di come l’hanno trovato, hanno reso questa celebrazione un momento di crescita personale e collettiva.

"Il culmine di questa esperienza, è stato vissuto sabato 26 a Roma in una giornata che resterà scolpita nei cuori di ciascuno - spiegano i capi gruppo Elena Pozzobon e Nicola Ciancio -. Il gruppo ha avuto l' onore di prendere parte ai funerali di Papa Francesco, un evento storico di grande commozione. Tra il silenzio rispettoso e le preghiere recitate, le ragazze e i ragazzi hanno salutato per l' ultima volta il Pontefice, instancabile testimone di una Chiesa aperta accogliente misericordiosa solidale e universale".

Il Salerno 10 ha saputo trasformare questo anniversario in un viaggio tra radici profonde e orizzonti infiniti, ma cinquanta anni non sono solo un traguardo: il seme di tutto ciò che, da quel fuoco acceso mezzo secolo fa, continuerà ad ardere nei cuori di chi crede nel sogno più grande: lasciare un mondo migliore.