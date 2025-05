Attacco alla Cgil, Bilotti: «Non è un caso isolato, si vada a fondo» «Un atto vandalico contro la sede di un sindacato equivale ad attaccare la democrazia»

«Un atto vandalico contro la sede di un sindacato equivale ad attaccare la democrazia». Lo dice la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che esprime «solidarietà alla Cgil di Salerno e allo Spi e a tutti i suoi iscritti per il vile atto che ha colpito la sede di via Crispi. Offese e accuse come “servi nazisti” non sono tollerabili». «Tra l’altro – ricorda la parlamentare salernitana – non è un episodio isolato perché, nel recente passato, il sindacato, a Salerno, era stato già oggetto di azioni simili». «Non bisogna abbassare la guardia contro ogni forma di intimidazione o violenza», conclude la senatrice Bilotti.