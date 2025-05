Cinghiali, è un'invasione: da Confagricoltura nuovo allarme alla Regione Costantino: molte aziende escluse dal bando, bisogna rivedere il provvedimento to

Confagricoltura Salerno chiede la revisione del bando pubblicato dalla Regione Campania in materia di recinzioni e muretti per la protezione dei danni da fauna selvatica.

“Diverse aziende agricole nostre associate – spiega Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno – ci stanno segnalando che il loro comune non è stato incluso nell’elenco per il quale è possibile partecipare al bando per chiedere il contributo e dunque sarebbero penalizzate due volte, prima per aver subito i danni provocati in particolare dai cinghiali e poi per l’esclusione dal bando regionale”.

Il problema è avvertito in particolare nel Cilento, dove i danni provocati dai cinghiali, ma di recente anche da caprioli e lupi, come da consuetudine vengono segnalati al Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano per ottenere il risarcimento, oppure non vengono proprio segnalati in quanto le somme erogate dall’Ente Parco sono irrisorie.

“L’assessorato regionale all’Agricoltura – spiega Costantino – nel compilare l’elenco dei comuni ha tenuto conto delle segnalazioni giunte agli uffici regionali territoriali, ma nel Cilento non tutte le aziende agricole che subiscono danni procedono alla doppia segnalazione all’Ente Parco e all’Ispettorato provinciale all’agricoltura. Potrebbe essere questo il motivo per cui diversi comuni non risultano nell’elenco, abbiamo già segnalato a Confagricoltura Campania la problematica e chiediamo che ci sia un’interlocuzione tra Comune, Ente Parco e associazioni professionali agricole affinché si provveda ad inserire i comuni esclusi”.