Inquinamento ambientale e Fonderie Pisano, la Corte Europea condanna l'Italia "Violato il diritto al rispetto della vita dei residenti della zona"

Inquinamento ambientale tra Salerno, Pellezzano e Baronissi: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia a proposito delle Fonderie Pisano.

In particolare, i giudici di Strasburgo hanno ravvisato la violazione del diritto "al rispetto della vita privata di 151 cittadini" che hanno fatto ricorso nel 2018 per i danni subìti.

"Nonostante gli effetti tangibili di misure adottate dopo il 2016, volte a ridurre al minimo gli effetti nocivi dell'attività della fonderia, le autorità, nell'autorizzare la prosecuzione dell'attività, non hanno considerato i precedenti effetti nocivi significativi sulla popolazione locale derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento", evidenzia la Cedu nella sentenza che apre uno scenario completamente nuovo per la battaglia portata avanti da comitati e residenti in questi anni.