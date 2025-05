Salerno, caos e traffico agli ingressi dei parcheggi: insorge il Psi Lettera al sindaco: "Grave ed insopportabile blocco del traffico nei giorni festivi"

Non si placa lo scontro sulla mobilità nella città di Salerno. A sollevare un nuovo caso sono stati i consiglieri del Psi, Rino Avella, Antonia Willburger e Filomeno Di Popolo, gruppo che da tempo è in evidente contrasto con le scelte prese in materia di mobilità. Con una lettera indirizzata al sindaco Vincenzo Napoli, i tre consiglieri hanno segnalato "il grave ed insopportabile blocco del traffico nei giorni festivi a causa della mancata regolamentazione dei flussi diretti ai parcheggi di Piazza della Libertà e Piazza della Concordia".

Di seguito la lettera trasmessa al primo cittadino:

Sistematicamente, nei giorni festivi, si verifica il blocco della circolazione automobilistica nel quadrante occidentale. Costante che la città non può più sopportare.

Il disagio è determinato dalla mancata regolamentazione dei flussi di ingresso al parcheggio di Piazza della Libertà e ai parcheggi di piazza della Concordia.

PIAZZA DELLA LIBERTÀ - Il rallentamento su via Ligea/viadotto Gatto da un lato e su via Roma dall’altro determina grave pregiudizio, soprattutto, per la mobilità dei mezzi di soccorso (ambulanze e auto mediche), di pronto intervento (Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco) e di trasporto pubblico (BusItalia). Appare allora assolutamente necessario, nelle ore critiche, la presenza operativa di pattuglie della Polizia Municipale in via Porto - altezza rotatoria con via Pertini - e nell’area del Teatro Verdi in maniera da garantire la necessaria divisione dei flussi di traffico diretti uno verso l’ingresso del parcheggio, l’altro verso il centro.

PIAZZA DELLA CONCORDIA - Situazione simile, nelle stesse ore, si registra su via Lungomare Trieste a causa dei flussi di ingresso ai parcheggi di piazza e sottopiazza della Concordia. Anche qui le auto incolonnate, complici quelle in fermata e sosta vietata sul lato sinistro della strada, creano un 'tappo' che determina il rallentamento, fino al blocco, del traffico diretto verso Torrione. Il problema si attenuerebbe decisamente con la presenza operativa di una pattuglia della Polizia Municipale o, in alternativa, di personale di Salerno Mobilità.

Egr. sig. Sindaco, la gestione della mobilità è tra le maggiori criticità di questa città. Il grande parcheggio di Piazza della Libertà è quelli di piazza della Concordia dovrebbero determinare l’alleggerimento ed il riordino del traffico. Non il contrario. Come assurdamente, invece, accade", concludono Rino Avella, Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger.