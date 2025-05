Conclave: V.De Luca, appello Spirito Santo, no ad amici Trump Il 'governatore' stava affrontando il tema dei fondi per la sanità e dei tetti di spesa

"Fate appello allo Spirito Santo, siete impegnati nel conclave e speriamo bene pure qua, che non ci venga qualche amico di Trump. Mi raccomando dite allo Spirito Santo di non confondersi perche', se no, buonanotte, non ne veniamo piu' fuori".

L'intervento

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiude con una battuta il proprio intervento alla cerimonia di inaugurazione di un centro di eccellenza per la riabilitazione robotica (CoE-REHAB - Salerno), della Fondazione Don Gnocchi a Salerno e dedicato all'innovazione nella robotica e nelle tecnologie in ambito riabilitativo e alla loro promozione nella pratica clinica. Il 'governatore' stava affrontando il tema dei fondi per la sanità e dei tetti di spesa.