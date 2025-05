Salerno: lezioni ed esercitazioni degli studenti con i vigili del fuoco I bambini hanno "spento il fuoco" e conosciuto le attrezzature dei soccorritori

Bella iniziativa organizzata daI dirigente Scolastico Emilio Costabile dell'I.C. Medaglie D'oro di Salerno e della referente per il modello Senza Zaino per la scuola dell'Infanzia Giacomo Costa, la Maestra Ortensia del Pizzo in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno.

I dettagli

A partecipare per caschi rossi è stato il personale operativo e quello dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che hanno coinvolto tutti gli alunni, le docenti e i collaboratori delle sezioni a modello Senza Zaino e a metodo Montessori della Scuola dell'Infanzia Giacomo Costa per un'attività didattico/emozionale, con una fase in aula, fra spiegazioni e racconti, e una all'aperto, all'interno del Parco Pinocchio.

Soprattutto i più piccoli, hanno "spento il fuoco" e conosciuto da vicino i mezzi e le attrezzature dei soccorritori. Informazione con divertimento sempre alla base delle attività promosse dai Vigili del Fuoco.