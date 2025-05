Aggressione Unisa, Azione: "La formazione viene prima di tutto" "Solidale vicinanza al professore Avallone"

"L'aggressione subita lunedì 19 maggio dal Professor Gennaro Avallone nel campus di UNISA merita la più ferma condanna e ci spinge tutti a una riflessione che dovrebbe essere persino superflua: la ragion d'essere di un'università è la formazione, e per questo è inammissibile che chi come il Professor Avallone cerca solo di svolgere questa funzione venga intralciato da chi usa l'università per scopi totalmente diversi - A dichiararlo "Under 30 in AZIONE Salerno con Calenda -.

L'accusa

Uno studente che si rivolge con tono aggressivo e offensivo ad un docente meriterebbe tutto il nostro biasimo per l'evidente decadimento valoriale di cui si rende protagonista, ma se lo studente in questione è persino un ex Deputato della Repubblica la vicenda diventa ben più grave. Nessuno più di chi ha avuto l'onore di ricoprire le più alte cariche istituzionali ha il dovere di avere un comportamento impeccabile, a maggior ragione se si propone come punto di riferimento per decine di giovani".

Azione esprime la più solidale vicinanza al professore Avallone, augurandogli di non perdere quella speranza e quell’entusiasmo che l’hanno reso un punto di riferimento per tanti studenti e auspica che, nel tempio della cultura, comportamenti così incivili non si ripetano più.