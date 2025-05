Cartoni per bevande, ecco come smaltirli: Salerno Pulita lancia la campagna Iniziativa per diffondere la modalità corretta di differenziare

“Nella plasticaaaa? Sì”: anche la città di Salerno è pronta a ribadire lo slogan che accompagna la campagna di comunicazione avviata da Comieco, in collaborazione con Salerno Pulita per diffondere la modalità corretta di differenziare i cartoni per bevande (come quelli per il latte, succhi di frutta e altri alimenti).

Si tratta di imballaggi composti prevalentemente di carta (75%) ma anche di polietilene (20%) e alluminio (5%) che vanno conferiti nella raccolta multimateriale leggero: è questa la modalità corretta di conferimento per i residenti nel comune di Salerno.

La campagna attiva on e offline - su supporti informativi e media diversificati - è partita nel mese di maggio e si articola in diverse attività sul territorio, realizzate anche in collaborazione con la Centrale del Latte di Salerno e che hanno come protagonisti direttamente i cittadini. Nel Centro mobile di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita, l’iniziativa itinerante che ogni sabato viene ospitata in un quartiere diverso di Salerno, gli utenti sono stati invitati a diventare testimonial dell’esatto conferimento dei cartoni per bevande.

Una campagna che in queste settimane avrà protagonisti speciali anche gli studenti del liceo scientifico statale “Francesco Severi” di Salerno nell’ambito del progetto “Giochi di mare”

Il 30 maggio nell’area di Santa Teresa Salerno Pulita e Comieco distribuiranno gadget e materiali informativi tra i ragazzi e la cittadinanza. Sempre, in collaborazione con la Centrale del Latte, durante le visite didattiche allo stabilimento di via Monticelli gli alunni delle scuole salernitane verranno sensibilizzati sui temi della differenziata per poter conseguire una raccolta di qualità, con materiali che poi possono essere facilmente avviati a riciclo e nello specifico verranno informati proprio sul riciclo dei materiali che compongono i cartoni per bevande. Ed anche ai commercianti Salerno Pulita e Comieco hanno chiesto di fare la loro parte perché saranno distribuiti diretta nei punti vendita che erogano bevande ed altri prodotti in poliaccoppiato dei volantini informativi.

“Si tratta di un’attività di sensibilizzazione rivolta alle famiglie ma anche i gestori dei bar e della ristorazione affinché mettano nella raccolta differenziata del multimateriale leggero gli imballaggi compositi come quelli per il latte, succhi di frutta e altri alimenti.” – spiega Roberto Di Molfetta, Vicedirettore Comieco. “L’Italia è già tra i campioni europei del riciclo di carta e cartone e puntiamo a raggiungere il nuovo obiettivo europeo di riciclo di questi particolari imballaggi con l’aiuto dei comuni e gestori del servizio di raccolta differenziata e tutti i consumatori che la fanno ogni giorno. La campagna in corso intende contribuire a far crescere la raccolta differenziata di carta e cartone migliorandone la qualità e incrementando i corrispettivi economici già riconosciuti dal Consorzio ai convenzionati”.

“Questa campagna punta sullo strumento che da sempre Salerno Pulita ritiene essere il più efficace nella diffusione delle buone pratiche, ovvero il coinvolgimento diretto ed attivo dei cittadini che sono i veri vincitori di quel 74% raggiunto dalla città di Salerno e che ci vede primo capoluogo in Campania per raccolta differenziata - ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico della società che si occupa della raccolta a Salerno- i cittadini svolgono e devono continuare a svolgere un ruolo primario per il successo di questo percorso virtuoso, la loro partecipazione attiva ed attenta alla raccolta differenziata è fondamentale per assicurare una seconda vita ai cartoni per bevande post-consumo”.