Salerno, nuove spiagge per l'estate: domenica la presentazione a Pastena Completato un nuovo tratto del ripascimento, alla presentazione anche De Luca

Il nuovo litorale di Salerno sta prendendo sempre più forma. I lavori per il ripascimento del fronte di mare proseguono spediti e, in alcuni tratti, sono anche terminati. Domenica 1° giugno, alle 10, le nuove spiagge saranno presentate alla città e alla stampa. Il progetto, che nella zona di Pastena è terminato, prevede la messa in sicurezza e la valorizzazione del lungomare cittadino.

Appuntamento sul Lungomare Marconi altezza installazione "Sedia" di Enzo Bianco. Saranno presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ed il sindaco di Salerno e presidente della Provincia, Vincenzo Napoli.

La complessa ed importante opera di valorizzazione, messa in sicurezza ripascimento dell’arenile è stata realizzata dal Comune di Salerno con il finanziamento della Regione Campania.

Un lavoro imponente di grande importanza ambientale che ha permesso, come già avvenuto negli altri tratti di costa cittadina già interessata ai lavori, di creare spiagge nuove per i salernitani, i turisti ed i visitatori. Ma anche di rafforzare la protezione della costa cittadina da avversi eventi meteomarini. Un’opera fondamentale per il futuro di Salerno.