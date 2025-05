Salerno, pavimentazione stradale: ecco le strade interessate dai lavori Il programma di manutenzione realizzato dal Comune

Continua il programma di lavori del Comune di Salerno per la pavimentazione stradale. Le attività tra la fine di maggio ed il principio di giugno riguardano le seguenti strade. In via Pomponio Leto i lavori termineranno nell’odierna giornata del 31 maggio.

Si riparte subito dopo la Festa della Repubblica con l’apertura di due cantieri. Il primo lotto di lavori riguarda via P. D’Acerno e Via Prudente dove il rifacimento dell’asfalto sarà eseguito tra il 3 ed il 5 giugno.

L’altro cantiere interesserà il Lungomare Colombo nel tratto compreso (sia lato destro che lato sinistro) tra la Traversa De Pace e la Traversa Marino.

La nuova pavimentazione stradale contribuirà a migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. I lavori interesseranno progressivamente tutte le zone del capoluogo con un cronoprogramma mirato a garantire l’esecuzione dei lavori con sicurezza e celerità limitando al minimo gli inevitabili disagi.