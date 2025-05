Salerno: ritinteggiatura pali artistici pubblica illuminazione Il Comune sta procedendo con gli interventi

Il Comune di Salerno ha disposto un intervento di ritinteggiatura di tutti i pali artistici della pubblica illuminazione della città.

Questo intervento ha una duplica importanza: estetica per il decoro urbano e funzionale poiché contribuisce ad impedire il deterioramento del palo, a darne notizia il sindaco Vincenzo Napoli.

I dettagli

In questi mesi è stata già completata la tinteggiatura dei pali artistici installati in Via Leucosia, Corso Garibaldi, Via Roma, Via Carmine, Via dei principati, Lungomare Trieste, Via porto, Via Ligea, Via Rocco Cocchia, Corso Vittorio Emanuele (fino al cantiere), Trincerone, Via Sabatini, Via torrione, Via Marino freccia, Via Trento, Viale Ruggero moscati. Nel corso dei prossimi mesi saranno ritinteggiati altri 500 pali artistici circa nel resto della città.