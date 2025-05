Confcooperative , Scafuri premiato in Cona come "partner d'eccellenza" Il riconoscimento durante la Conferenza Internazionale delle Città Gemellate dello Shandong

Il presidente di Confcooperative Campania, Salvatore Scafuri, ha ricevuto il premio "Partner d'Eccellenza tra le città gemellate della provincia di Shandong" durante la Conferenza Internazionale sulla Cooperazione e lo Sviluppo delle Città Gemellate di Shandong 2025. L'evento si è svolto in Cina, nella provincia di Shandong, dal 26 al 30 maggio 2025.

Questo premio rappresenta un traguardo significativo: è la prima volta che viene conferito a una città gemella italiana, e sottolinea la forza del legame istituzionale ed economico tra i due territori. La partecipazione del presidente Scafuri e il conseguente riconoscimento fanno seguito all’Accordo di Cooperazione Internazionale siglato nel luglio scorso a Salerno con la città-prefettura di Heze.

La conferenza, incentrata sul tema "Città gemellate + Commercio" e guidata dal motto "sviluppo cooperativo, camminare insieme", è stata concepita per costruire una piattaforma di alto profilo per la cooperazione economica e commerciale a livello globale. L'obiettivo è stato quello di promuovere una collaborazione approfondita tra le città partner in settori strategici quali economia, commercio, turismo, scienza, tecnologia e cultura, per un futuro di sviluppo e prosperità comuni.

Il premio consegnato al presidente Salvatore Scafuri celebra il successo di questa visione e rafforza le basi per future iniziative congiunte tra le imprese campane e i partner cinesi.