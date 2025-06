Notte della Ceramica: Floor Italia apre la nuova sede e celebra 21 anni Evento internazionale a Battipaglia con imprese, partner esteri e oltre 100 imprenditori locali

Venerdì 6 giugno la Floor Italia Ceramiche festeggerà 21 anni di attività con l’inaugurazione della sua nuova sede di Battipaglia. Con l’occasione riprende la Notte Bianca della Ceramica, il suo tradizionale evento trasversale in cui Musica, Arte ed Imprenditoria si incontrano per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle reti professionali che girano intorno al mondo dell’edilizia. Per quella data è stato organizzato un evento che prevede il coinvolgimento di decine di imprese del territorio campano e sarà l’occasione per inaugurare il nuovo stabilimento ed il nuovo showroom alla via Spineta in Battipaglia. Sarà una serata di gala a cui parteciperanno oltre 100 imprenditori della provincia di Salerno, nonché numerosi operatori delle altre province campane oltre a decine di imprenditori e partner provenienti dall’intero territorio nazionale. Prenderanno parte all’evento anche delegazioni straniere in rappresentanza di operatori internazionali provenienti da Francia, Germania, Spagna, Austria, Grecia e Croazia, oltre a rappresentanze da Stati Uniti e Canada.

La nuova sede della Floor Italia Ceramiche offre un portafoglio arricchito di prodotti a marchio dell’azienda: pavimenti in gres, levigati, smaltati, satinati, lappati, listoni ad effetto legno, mosaici e decori in vetro, pietra e metalli. Materiali diversi e nuove tecnologie si sposano tra di loro nel nuovo catalogo 2025/26. Grafiche innovative che nascono tra professionisti al Sud per svilupparsi negli studi di design industriale ceramico e poi prendere vita negli impianti produttivi in giro per il mondo: dall’Italia alla Spagna, dalla Turchia alla Cina, dall’India al Vietnam.

L’hub di via Spineta crea l’atmosfera ideale per questi eventi: colleghi vecchi e nuovi, professionisti che si incontrano per condividere progetti e pensieri; incontri che diventano naturali per sviluppare idee originali. È il metodo Floor Italia di lavorare a progetti condivisi, partendo da lontano per arrivare sempre più vicino, in uno spazio aperto al confronto, per cancellare le distanze, fisiche, geografiche e culturali, creando una vera nuova community.

Con una quota export pari al 70% del fatturato, la Floor Italia Ceramiche è presente in oltre 60 paesi diversi. Un occhio particolare è rivolto al mercato nordamericano, dove l’azienda salernitana ha da anni raccolto successi continuativi sia per la realizzazione di progetti nel Real Estate che nella grande distribuzione.