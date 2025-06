Salerno, cantiere Porta San Nicola: intervento di ripristino In azione i lavoratori di Salerno Pulita

E' stata ripristinata, attraverso un’attività ordinaria effettuata questa mattina, mercoledì 4 giugno, da parte degli operatori di Salerno Pulita, l’area di cantiere nei pressi di Porta San Nicola dove, a causa dei lavori che hanno interessato i Giardini della Minerva, non era stato possibile intervenire per la manutenzione del verde e per la rimozione di alcuni ingombranti.

I dettagli

L’area, per questione di sicurezza, era infatti interdetta all’accesso delle persone che non facevano parte del cantiere in questione e soltanto alla consegna dei lavori Salerno Pulita è riuscita ad intervenire ripristinando le condizioni ordinarie di pulizia e decoro.