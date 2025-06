Ambiente, Ferrante (Mit): microplastiche minaccia silente Massimo impegno per la sostenibilità

"Le microplastiche rappresentano una minaccia invisibile, silente ma concreta per l’ambiente, la salute e l’economia. Come Mit siamo impegnati su più fronti per contrastarne la diffusione e, prima ancora, per tutelare l’ambiente: dagli investimenti per la portualità green e la mobilità sostenibile, al sostegno alle misure che agevolino la gestione dei rifiuti provenienti dal mare, con l’unico obiettivo di costruire un sistema di trasporti moderno che riduca le emissioni climalteranti e l’impatto delle microplastiche”.

Il dibattito

Lo ha dichiarato il Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto al dibattito “Inquinamento da microplastiche: cause, conseguenze e soluzioni” promosso oggi al Palazzo della Provincia di Salerno. “Misure come l’elettrificazione delle banchine – ha aggiunto Ferrante – o l’adozione del decreto attuativo della Legge Salvamare, costituiscono risposte concrete a questa vera e propria piaga ambientale. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, ribadiamo il nostro impegno non con semplici annunci ma con interventi concreti, coinvolgendo i territori nella costruzione di un ecosistema che metta in relazione ambiente, economia blu e sistema dei trasporti.

La sostenibilità - ha concluso il Sottosegretario - non è una scelta accessoria, ma una necessità strutturale attraverso la quale garantire qualità della vita e un futuro migliore alle prossime generazioni”.