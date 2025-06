Edilizia: Brancaccio, a Salerno fatto buon lavoro per territorio "E' questa la sfida del futuro"

"Oggi siamo qui per festeggiare i dieci anni di Ance Aies, la dimostrazione di come si possa voltare pagina e si possa lavorare bene". Lo sottolinea la presidente di Ance, Federica Brancaccio, a margine dell'assemblea pubblica di Ance Aies Salerno, che coincide con il decimo anniversario dell'associazione dei costruttori edili salernitani. "Imprenditori sani - aggiunge - appassionati che hanno ricostruito un'associazione e stanno restituendo anche tanto al territorio.

I dettagli

Un territorio dove la rigenerazione urbana ha dato proprio l'evidenza di come si possa trasformare una citta', un Comune, un territorio". "E' questa la sfida del futuro - evidenzia Brancaccio - la rigenerazione urbana,la riqualificazione delle nostre citta' che dobbiamo rendere attrattive per mantenere i nostri giovani, anzi per attrarne altri anche dall'estero e avere delle citta' piu' rispondenti a una societa' contemporanea".