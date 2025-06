Nave cargo con armi, Pecoraro: "Vicina ai lavoratori, ripudiamo la guerra" A Marsiglia i portuali si sono rifiutati di caricare i container, nelle prossime ore scalo a Salerno

"In queste ore è previsto lo scalo al porto di Salerno della nave cargo proveniente da Marsiglia e diretta in Israele che avrebbe dovuto caricare nel porto marsigliese 14 tonnellate di pezzi di ricambio per fucili mitragliatori. A Marsiglia le lavoratrici ed i lavoratori portuali si sono rifiutati di caricare i container, ma questi potrebbero essere ricaricati negli altri scali, incluso Salerno.

La mobilitazione dei sindacati portuali della nostra città contro il carico di armi che alimenterebbe ulteriormente il genocidio in atto ad opera di Israele nei confronti del popolo Palestinese conferma la lunga ed orgogliosa tradizione dei portuali e delle portuali di lotta per la giustizia globale". Lo afferma in una nota Claudia Pecoraro, vicepresidente del Consiglio Comunale di Salerno e consigliera comunale del Movimento 5 Stelle.

"Sono al vostro fianco il questo presidio di legalità ed umanità, che dimostra ancora una volta la forza del potere dal basso. L’Italia ripudia la guerra! E mentre i nostri governanti lo dimenticano, il popolo lotta".