Bilotti: "La nocciola di Giffoni Igp è identità, lavoro e futuro dei territori" La senatrice M5S riporta al centro dell’agenda l’impegno per la tutela del prodotto e del comparto

«La nocciola, in generale, e quella di Giffoni Igp, in particolare, non è soltanto una materia prima, è reddito agricolo, paesaggio, occupazione, presidio ambientale ed è un pilastro dell’economia». A evidenziarlo è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, in occasione della conferenza stampa “La Nocciola di Giffoni Igp. Tutela, territorio e politiche per il futuro della filiera”, che si è svolta a Palazzo Madama.

Un appuntamento che la parlamentare, originaria di Giffoni Valle Piana, ha voluto riproporre perché «il compito principale di un parlamentare - ha ribadito - è affrontare i problemi che arrivano dai territori. E quando questi risultano di difficile soluzione, è nostra responsabilità riportarli al centro dell’agenda politica».

Tra le criticità rimarcate, Bilotti ha richiamato il «forte calo della produzione di nocciole in Italia, stimato intorno al 60%». «Secondo gli esperti - ha sottolineato - il cambiamento climatico incide in modo drastico sulla produzione. Non si tratta più di eventi sporadici: il cambiamento climatico, causato dall’uomo, è ormai una realtà che colpisce l’intera filiera, costituita in gran parte da piccole e medie imprese a conduzione familiare». Da qui, la proposta di «convocare un tavolo nazionale che riunisca, insieme ai rappresentanti istituzionali, chi ogni giorno si confronta direttamente con la coltivazione, la produzione e la trasformazione della nocciola. Pensare di risolvere i problemi restando chiusi nei palazzi, senza ascoltare chi li vive quotidianamente, non porta lontano». Secondo la senatrice, può essere determinante «rafforzare il legame tra agricoltura, territorio e turismo». «Difendere oggi la Nocciola di Giffoni Igp - ha concluso - significa tutelare lavoro, ambiente, paesaggio, turismo e, soprattutto, identità. È la regina della mia terra ed è qui grazie alla fatica di agricoltori, trasformatori e produttori. Dal canto mio, continuerò a dare voce ai territori», conclude Bilotti.