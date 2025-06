Confindustria Salerno, iniziativa di beneficenza per "Insieme si può" L'appuntamento promosso dai Giovani imprenditori con il supporto di Piccola industria

Questa mattina nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo la presentazione dell’iniziativa di beneficenza promossa dai Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno - con il supporto del Comitato Piccola Industria - destinata a "Insieme si Può", Associazione per l’inclusione dei soggetti autistici.

Venerdì 20 giugno alle ore 20.30 presso la Tenuta dei Normanni a Salerno avrà luogo la Festa d’Estate dei Giovani Imprenditori finalizzata a raccogliere fondi per sostenere le attività sportive dei bambini autistici (per info: www.unaltraimpresa.it).

L’iniziativa rientra nel ciclo di attività di “Riflessi: Luce d’Impresa, dono di Cuore” che gli imprenditori salernitani hanno avviato lo scorso dicembre e che prevede diversi eventi finalizzati a raccogliere fondi per supportare concretamente le associazioni presenti sul territorio. Sono intervenuti: Vincenzo Iennaco, Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, Marco Gambardella, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno e Biagio Ruocco, Presidente di Insieme Si Può.

“Prosegue il nostro impegno a favore delle associazioni del territorio -– ha affermato Vincenzo Iennaco -. Dopo la cena di beneficenza organizzata a dicembre con la raccolta fondi a favore delle attività dell’Ail Salerno, Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi-Mieloma e la successiva giornata dedicata alla donazione del sangue al Ruggi d’Aragona, abbiamo deciso di sostenere Insieme si Può, Associazione per l’inclusione dei soggetti autistici operante a Sarno: a maggio abbiamo organizzato due masterclass pensate per offrire esperienze stimolanti ai bambini autistici e alle loro famiglie ed ora, in occasione della nostra Festa d’Estate, raccoglieremo fondi per sostenere le attività sportive dei ragazzi. Un’ulteriore occasione per sottolineare che la responsabilità sociale dell’impresa va ben oltre le etichette e le prassi consolidate, tendendo la mano a chi quotidianamente affronta sfide difficili e impegnative”.

“Siamo felici di dare il nostro supporto all’iniziativa “Riflessi: Luce d’impresa, Dono di Cuore”, ha affermato Marco Gambardella. L’impegno delle aziende aderenti al Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno è stato determinante nella convinzione che per fare impresa sul territorio non si può prescindere dalle esigenze che esso esprime. La piccola e media impresa salernitana, oltre a competere sui mercati nazionali ed internazionali con l’eccellenza dei sui prodotti e servizi, intende esercitare a pieno titolo la sua funzione sociale nella convinzione che solo così ci potrà essere crescita e sviluppo sociale ed economico.”

“Ringraziamo Confindustria Salerno – ha sottolineato Biagio Ruocco – per l’impegno profuso. Non è scontato che chi fa impresa aiuti con premura e concretezza i nostri figli e le loro famiglie. Queste iniziative lanciano un importante messaggio di inclusione e danno speranza affinché si possa lavorare per costruire una società sempre più inclusiva, solidale e aperta”.