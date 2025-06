Oncologia ginecologica d’eccellenza: l'incontro a Salerno L’evento scientifico ha riunito alcuni dei principali esperti del settore

Salerno si conferma al centro dell’innovazione sanitaria attraverso un convegno di oncologia in programma venerdì e sabato scorsi presso la Provincia di Salerno. La sessione dí ginecologia oncologica è stata affidata al dottore Mario Polichetti, responsabile della chirurgia oncologica ginecologica della Casa di Cura Tortorella di Salerno.

L’evento scientifico ha riunito alcuni dei principali esperti del settore, focalizzandosi sulle più recenti strategie diagnostiche e terapeutiche contro i tumori femminili. Proprio la Casa di Cura Tortorella ospita attualmente una equipe di oncologia ginecologica di alto profilo, fondata e diretta dal dottore Polichetti, che rappresenta ormai un punto di riferimento non solo per la provincia di Salerno ma per l’intera regione Campania.



«Dopo aver portato il trattamento della gravidanza a rischio a livelli di rilievo internazionale - ha dichiarato Polichetti - ho ritenuto doveroso concentrare le energie sulla creazione di un polo specializzato in oncologia ginecologica, per offrire alle pazienti del territorio cure d’avanguardia senza dover ricorrere a trasferte in altre regioni».



«Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è quello di coniugare empatia, multidisciplinarietà e innovazione scientifica, mettendo al centro il benessere e la dignità della donna in un momento tanto delicato come la diagnosi di un tumore ginecologico».



Il convegno ha rappresentato un momento di confronto fondamentale tra specialisti, clinici e ricercatori, confermando ancora una volta il ruolo trainante della sanità campana nel panorama nazionale.