ASL Salerno e Piano nazionale equità nella salute: al via il bando Necessario per individuare i partner sociali per co-progettare interventi socio-sanitari

Il Piano Nazionale Equità nella Salute vede l’ASL Salerno come partner del PNES e dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) - insieme alle altre Aziende Sanitarie delle regioni del sud Italia - nell’area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria”.

I dettagli

L’ASL Salerno è beneficiaria di risorse per la realizzazione di sette progetti nei confronti della provincia, e ha quindi recentemente pubblicato la delibera che dà avvio all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di Enti del Terzo settore (ETS) disponibili a partecipare al tavolo di co-progettazione per la definizione e la realizzazione degli interventi socio-sanitari previsti dal Piano.

Il Programma prevede l'implementazione d’interventi mirati a migliorare l'accesso ai servizi sanitari e ridurre le disuguaglianze in campo sanitario tra le persone in situazioni di povertà. La mission è quella di garantire a tutti i cittadini, anche a quelle in condizioni socio-economiche svantaggiate, un'assistenza sanitaria di qualità.

Attraverso questa iniziativa, l’ASL Salerno vuole avviare i percorsi previsti dal PNES per l’accesso ai servizi e per rispondere ai bisogni di salute delle fasce di popolazione più difficili da raggiungere, in condizione di fragilità e marginalità e vulnerabilità socio-economica.

La collaborazione prevista tra la ASL e gli ETS sarà orientata al potenziamento delle attività di sensibilizzazione e outreach, oltre che alle attività assistenziali in favore delle comunità più distanti dai principali punti di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Saranno inoltre coinvolte le figure istituzionali delle comunità e attivati degli “Sportelli Vulnerabilità”, e si ricorrerà anche in linea accessoria all’utilizzo di motorhome.

Le istanze di partecipazione degli ETS interessati potranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso allegato alla delibera dell’ASL Salerno n.817 del 5 giugno 2025. L’Avviso è rintracciabile anche alla pagina dedicata del PNES sul portale della ASL Salerno, link:

https://www.aslsalerno.it/moduli/output_immagine.php?id=12409