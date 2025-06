Problema sicurezza, Pessolano:mia proposta non vuole sminuire polizia municipale "Proprio per il ruolo fondamentale svolto dai nostri agenti che ritengo necessario un potenziamento"

"La mia proposta non intende in alcun modo sminuire il lavoro della Polizia Municipale, né attribuire al Corpo compiti che esulano dalle sue competenze (sancite dal nostro legislatore nella legge quadro 65/86). Anzi, è proprio partendo dal riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai nostri agenti che ritengo necessario un potenziamento della loro presenza sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne, dove oggi si registrano evidenti criticità.”

I dettagli

Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano in risposta alla nota della Fp Cgil. “Non ho mai sostenuto - continua - che i Vigili debbano sostituirsi alle Forze dell’Ordine nello svolgimento di attività di ordine pubblico, ma che possano contribuire – nei limiti previsti dalla legge – a garantire maggiore controllo e deterrenza nei confronti di fenomeni di degrado e inciviltà che oggi, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti, dal centro alle periferie.”

“Capisco e condivido - prosegue - le preoccupazioni espresse dal sindacato: la Polizia Municipale ha bisogno di più risorse, di organici adeguati, e di condizioni di lavoro dignitose. Ma questo rafforza la mia posizione: non possiamo chiedere di più agli agenti senza offrire loro gli strumenti per agire. Per questo chiedo al Comune ed in sua persona al sindaco, che ricordiamo è il primo responsabile della sicurezza urbana, di aprire un tavolo tecnico in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con tutte le parti coinvolte per valutare concretamente come estendere la copertura dei servizi senza scaricare nuove responsabilità su un Corpo già sotto pressione.”

“Ribadisco: la sicurezza urbana non è una battaglia di bandiera, ma una responsabilità collettiva - conclude - E Salerno ha il diritto di sentirsi sicura, a ogni ora del giorno e della notte".