Riparte il servizio di spazzamare di Salerno Pulita per l’estate 2025 Bennet: "Servizio fondamentale per la tutela del nostro ambiente marino"

A partire da questa settimana, dopo le necessarie verifiche sulla manutenzione effettuata, riprende l’attività dello spazzamare di Salerno Pulita anche per l’estate 2025. Come lo scorso anno, l’imbarcazione, in grado di raccogliere fino a una tonnellata di idrocarburi e rifiuti galleggianti, sarà impegnata in interventi quotidiani di pulizia delle acque, con successivo rilascio di acqua depurata.

I dettagli

Dal martedì alla domenica, nel tratto di litorale compreso tra il Villaggio del Sole e lo stabilimento balneare della Baia, questa speciale imbarcazione pattuglierà le acque, fungendo da sentinella ambientale e intercettando rifiuti solidi galleggianti e macchie di materiale di varia natura prima che possa raggiungere le spiagge. Il servizio sarà attivo fino al 21 settembre.

L'imbarcazione è stata acquistata lo scorso anno grazie al contributo della Camera di Commercio di Salerno e di Salerno Pulita Spa. Quest’ultima, nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per il territorio della città, si occupa anche della pulizia delle spiagge comunali.

Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di riprendere questo servizio fondamentale per la tutela del nostro ambiente marino e per una risorsa fondamentale della nostra città affacciata sul golfo. Lo spazzamare nel corso delle attività dello scorso anno ha registrato apprezzamenti positivi dai bagnanti e dai gestori degli stabilimenti balneari. Pur avendo la consapevolezza di non poter risolvere il problema, siamo impegnati nel dare un contributo per migliorare la qualità dell’acqua e garantire spiagge pulite e sicure per tutti. Invitiamo i cittadini a segnalarci eventuali problematiche, perché l’apporto di ognuno di noi è significativo per un mare pulito e un ambiente migliore”.

Il servizio di spazzamare sarà operativo nei seguenti giorni:

- Lunedì , Mercoledì, Giovedì ore 10- 15

- Venerdì, Sabato, Domenica ore 10 -18

- riposo martedì

I cittadini possono segnalare eventuali disagi e richieste di pronto intervento inviando messaggi (no telefonate) al numero WhatsApp 3473261419.