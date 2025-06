Salerno: 11 milioni di euro dalla Regione per le fognature, al via i lavori Un importante intervento che permetterà di potenziare il servizio sul territorio

Undici milioni di euro per il potenziamento delle reti fognarie a Salerno. Grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Campania, Il Comune di Salerno con Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. darà il via nel capoluogo un importante intervento logistico, strutturale ed ambientale che permetterà di potenziare il servizio fognario e migliorare la salvaguardia del territorio specialmente in occasione degli eventi atmosferici sempre più violenti e pericolosi. Un cantiere strategico per l’ambiente e la sicurezza del territorio e della nostra comunità.

Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A., procederà da domani martedì 17 giugno alla consegna dei lavori relativi all’intervento denominato “Interventi urgenti di ampliamento e completamento della rete fognaria comunale – Intervento C”.

L’opera, progettata dal Comune di Salerno, è stata beneficiaria di un finanziamento della Regione Campania a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, per oltre 11.000.000,00 euro, di cui circa 8.000.000,00 di euro, per lavori,riguardanti, in particolare, il rifacimento di diverse linee fognarie nei quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello.

Si tratta di un primo importante intervento finalizzato a migliorare l’intero sistema fognario di Salerno, da alcuni anni gestito da Servizi Idrici.

Il progetto ed i conseguenti lavori hanno lo scopo di ripristinare ed estendere, nelle zone oggetto di intervento, il sistema fognario separato, provvedendo alla realizzazione di tratti di fognatura nera di maggiore capacità idraulica.

Inoltre, al fine di ridurre l’impatto ambientale nei periodi di pioggia, sono stati previsti una serie di manufatti di presa sulle linee fognaria bianche, al fine di intercettare in maniera diffusa le prime acque di pioggia (ovvero quelle che dilavano le strade) ed inviarle ai collettori fognari neri e conseguentemente al depuratore, evitando che tale aliquota di acque di pioggia possa proseguire verso i torrenti tombati esistenti e quindi a mare.

Con la consegna dei lavori Sistemi Salerno Servizi Idrici S.p.A. e l’impresa esecutrice dell’intervento, avvieranno, preliminarmente, le attività previste in progetto, per il rilievo e la bonifica da eventuali ordigni bellici per poi procedere all’avvio della posa delle nuove tubazioni.